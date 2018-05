Intorno a mezzanotte i Carabinieri del radiomobile della Compagnia di Tonara e della Stazione di Desulo sono intervenuti insieme ad una squadra dei Vigili del fuoco di Sorgono, per un incendio di un’auto parcheggiata sulla strada, a Desulo.

Le fiamme hanno danneggiato parzialmente la macchina interessando il vano motore e sono state spente grazie al tempestivo intervento dei pompieri, riuscendo così ad evitare ulteriori danni e ben più gravi conseguenze.

Non si registrano feriti. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per stabilire l’esatta natura dell’incendio.

