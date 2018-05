Caro ministro Calenda, o forse è meglio definirlo ex ministro, ieri con un tweet si è lanciato in mirabolanti promesse per gli italiani: aveva infatti annunciato l’imminente pubblicazione della mappa delle aree interessate al deposto delle scorie nucleari e a oggi, passate 24 ore da quell’annuncio, siamo tutti rimasti colpiti.

Colpiti dal suo silenzio. Lei ha lanciato la pietra su un tema delicatissimo come quello della dislocazione del deposito delle scorie nucleari, tema che può avere ricadute per tutti i territori italiani e in primo luogo per la Sardegna, per il suo futuro e per la sua storia…ma poi nulla. Nulla di nulla.

Stamattina daremo nulla osta anche in assenza di analogo atto del Ministero dell’Ambiente. La mappa c’è ed è giusto che gli italiani la conoscano https://t.co/3J0MMKBqcr — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 9 maggio 2018

Silenzio quasi vergognoso, soprattutto perché non era e non è compito suo pubblicare la mappa, ma abbiamo sperato, tutti hanno sperato…e ora?

Ora caro ministro, dopo la sparata e dopo il successivo silenzio, faccia una cosa: chieda almeno scusa agli italiani che si aspettavano da lei una parola data e che invece sono ancora qui in attesa.

