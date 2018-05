C’è anche Quartu tra le città protagoniste della rassegna, dedicata alla figura di Don Antonio Sanna, nata con l’obiettivo di raccogliere fondi per la salvaguardia e il sostegno degli edifici storici, che in città interessa la Basilica di Sant’Elena. Sabato 12 maggio è infatti in programma l’esecuzione del Requiem di J.M. Haydn, con ingresso libero a offerta.

Organizzata dall’Associazione Incontri Musicali, la manifestazione ha avuto inizio negli scorsi giorni a Dolianova, nella cattedrale di San Pantaleo, e proseguirà domenica a Cagliari nella Cripta di San Domenico. Il concerto di Quartu è in programma sabato 12 maggio nella Basilica di Sant’Elena Imperatrice alle 20.30. Per tutte e tre le serate è stata quindi scelta una location storica e religiosa, dove verrà eseguito il Requiem di J.M. Haydn.

La rassegna, patrocinata dal Comune, dalla Regione e dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dalla Fondazione Banco di Sardegna e dal Teatro Comunale di Serrenti, è dedicata a Don Antonio Sanna, fondatore e storico Maestro del Coro polifonico Turritano, morto nel 2016 dopo una vita dedicata alla Chiesa e alla musica corale. Appassionato di musica sacra e profana, il sacerdote contribuì in maniera determinante alla conoscenza del canto polifonico, nell’isola e non solo, e conseguì oltre 40 premi in competizioni corali internazionali.

La serata di sabato sarà aperta dalla rielaborazione, a cura del direttore artistico Giacomo Medas, dei Rosari di Meana, di Ghilarza e di Orgosolo, tratti dalla tradizione sarda e già riadattati in passato da Don Sanna. Seguirà l’esecuzione del Requiem In Do Minore Missa Pro Defuncto Archiepiscopo Sigismundo per Soli Coro e Orchestra, scritta da Michael Haydn nel 1771 e suddivisa in sei parti. Diretti da Giacomo Medas, gli interpreti saranno il soprano Graziella Ortu, il controtenore Ettore Agati, il mezzosoprano Giuliana Porcu, il tenore Moreno Patteri, il basso Alessandro Porcu e il coro Ensemble Chorus project, accompagnati dall’orchestra Incontri musicali e dal basso continuo e organo Fabrizio Marchionni.

“Il concerto in Basilica rappresenta un appuntamento importante sotto due punti di vista – commenta l’Assessore alla Cultura Lucia Baire -: sarà infatti possibile partecipare a un bel momento di cultura grazie all’esecuzione del Requiem e inoltre si potrà contribuire al fine ultimo dell’evento, proiettato alla salvaguardia degli edifici storici, nel nostro caso la chiesa più importante della città. L’ingresso al concerto è infatti libero, ma la raccolta fondi contribuirà agli interventi di restauro dell’edificio dedicato alla Santa cui i quartesi sono tanto devoti. Confido pertanto in una folta presenza di pubblico”.

