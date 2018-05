Al Poetto sbarca “1990”. Il format nazionale vedrà l’esibizione di Dj Jad degli Articolo 31, Marvin & Andrea Prezioso e Kim Lucas

Il 26 maggio, all’Opera Beach Arena, sarà allestita una vera e propria macchina del tempo con dieci ore no stop di musica, divertimento, videogames e ambientazioni anni’90

Da Super Mario alle Spice Girls passando per Beverly Hills, Baywatch e gli Eiffel 65. Un decennio fatto di jeans a vita bassa (anzi bassissima!), scarpe da ginnastica fosforescenti, skateboard, surf, graffiti, pomeriggi passati in sala giochi davanti a una manche di street fighter e tanta, tantissima musica, dall’esplosione dell’hip hop all’età d’oro della dance. Che fine hanno fatto Emiglio il Meglio, Crystal Ball e soprattutto il Tamagotchi? Roy Rogers, associazione che ospita il format 1990 già reduce da grandi successi di pubblico a Roma, allestirà il prossimo 26 maggio all’Opera Beach Arena del Poetto di Quartu Sant’Elena una vera e propria macchina del tempo dedicata a chi si vorrà tuffare negli anni della propria infanzia o adolescenza, o anche semplicemente a chi vorrà conoscere più da vicino un decennio sgargiante e indimenticabile.

Al centro di tutto ci sarà la grande musica di quegli anni. Ospiti d’eccezione saranno Dj Jad, compagno di avventure di J-Ax con gli Articolo 31, Marvin e Andrea Prezioso – che tutti si ricorderanno per il grande successo “Tell me why” – e Kim Lucas, dj inglese che con la sua “All I really want” scalò nel 1999 le classifiche di tutto il mondo.

Ad accompagnare con la sua voce tutto l’evento ci sarà Mc Garghy e per i più nostalgici della nightlife cagliaritana degli anni ’90 ci saranno graditi ritorni in consolle. I Bboy più forti di Cagliari, gli Ormus Force, vi daranno il tempo con le gambe e con le mani.

Sarete circondati da Power Rangers e Sailor Moon, potrete far nascere, allevare e coccolare il vostro Tamagotchi e farvi servire un drink da Emiglio il Meglio in persona. Ma ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno è che diate una mano a un amico. È italiano, alto più o meno quanto un fungo, ha i baffi e di mestiere fa l’idraulico. Ha un obiettivo: sconfiggere il malvagio Bowser e salvare la Principessa Peach. Sì, proprio lui, Super Mario. Gli darete una mano? Se preferite potrete cimentarvi in un torneo di combattimento al fianco di Ryu e Ken o cercare le sfere poké con cui incrementare il vostro allevamento di Pokemon. Il Poetto sarà davanti ai vostri occhi e se presterete bene attenzione dalla torretta apparirà – con il suo costume rosso – anche Pamela Anderson.

