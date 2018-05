“I lavoratori che stamattina hanno manifestato di fronte alla nostra sede in via Pirastu, nelle immediate vicinanze dell’Ispettorato del lavoro di Cagliari e della sede di Enel Energia, non sono nostri dipendenti”.

Lo precisa Terna in una nota a seguito del sit-in promosso dalla Slc Cgil nell’ambito della vertenza contro il licenziamento delle 29 lavoratrici della Dynamicall, il call center in via Meucci, a Cagliari, che gestiva la commessa Enel Energia sotto l’egida del gruppo Call2net.

