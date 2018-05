Da domani la circolazione sulla linea ferroviaria Macomer-Ozieri/Chilivani riprenderà regolarmente.

Il traffico era stato sospeso in seguito all’incidente di lunedì scorso, quando nel tratto tra Bonorva e Torralba, un treno regionale era uscito dai binari a causa dell’erosione della massicciata, dovuta alle abbondanti piogge che hanno interessato l’intera zona. Per consentire la riapertura della linea, Rete Ferroviaria Italiana ha eseguito dei lavori di ripristino e di messa in sicurezza.

Le operazioni erano iniziate subito dopo la rimozione del treno dai binari. Oltre cento operai hanno lavorato senza soluzione di continuità per sostituire la massicciata ferroviaria, le rotaie e le traverse danneggiate.

La mobilità ai fruitori del sistema di trasporto ferroviario è stata garantita sino a oggi con l’attivazione di un servizio sostitutivo su autobus che hanno coperto i collegamenti tra Macomer e Chilivani.

