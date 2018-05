Ottocento letture in un’ora, consumi sempre sotto controllo e “allert” in tempo reale su eventuali anomalie: nei quartieri storici di Cagliari – Castello, Marina e Stampace – è in arrivo la rivoluzione digitale di Abbanoa. Su ottomila utenze saranno installati nuovi apparecchi in grado di inviare segnali radio e quindi telecomunicare i consumi. “Un sistema che rileva i consumi direttamente attraverso i segnali 3G”, spiega l’amministratore unico del gestore, Alessandro Ramazzotti.

L’adozione del nuovo sistema “smart-metering” rientra nel piano di innovazioni tecnologiche che Abbanoa sta adottando per migliorare la qualità del servizio, velocizzare i tempi delle attività e ridurre i costi. Rispetto a precedenti sperimentazioni del sistema di telelettura (Carloforte, Macomer, Costa Smeralda, Quartucciu), in questo caso saranno garantiti tempi ancora più ottimizzati: da 300 letture all’ora a 800.

A beneficiarne saranno i clienti che in questo modo avranno la certezza dei consumi fatturati. Inoltre, l’utilizzo dei contatori di alta precisione e del sistema di lettura automatica permetteranno l’acquisizione dei dati ad alta velocità senza dover accedere né alle proprietà private né ai pozzetti spesso posizionati in punti difficilmente accessibili.

