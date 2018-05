Pochi minuti fa è arrivata la conferma, gli Slayer saranno in concerto a Milano il prossimo mese 20 novembre al Mediolanum Forum per l’unica data in Italia.

Il tour d’addio che sta facendo sold out in tutto il Nord America e che arriverà in Europa nel mese di novembre.

Ad aprire il concerto il meglio della scena metal mondiale gli Anthrax, gli Obituary e i Lamb of God.

Slayer Adesso possiamo svelare il segreto: Slayer dal vivo in Italia, per il tour d’addio. 😈Sarà l’ultima occasione per vederli insieme sul palco… 🤘Special guest: Lamb of God, Anthrax e Obituary 😱20 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUMBiglietti in vendita a partire dalle ore 10.00 di giovedì 17 maggio 👉 http://bit.ly/SlayerMI Gepostet von Vertigo Hard Sounds am Freitag, 11. Mai 2018

Commenti

comments