Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 33enne per evasione e denunciato per ricettazione.

L’uomo, lo scorso 5 maggio, si era reso responsabile del reato di furto aggravato (dalla quale erano stati trafugati diversi monili, gioielli in oro ed apparecchi elettronici) ed era stato poi bloccato al termine di un lungo inseguimento in auto per le strade di Quartu Sant’Elena dai poliziotti della Squadra Mobile.

Dalle verifiche effettuate il mezzo usato per la fuga era poi risultato rubato e al suo interno era stata recuperata refurtiva riconducibile ad altre azioni predatorie consumate a Quartu ed a Elmas.

Arrestato, era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso un ospedale cittadino, dal quale si era allontanato l’8 maggio scorso facendo perdere le sue tracce.

Verso le ore 03:10 della scorsa notte, un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare in via Abruzzi, ha notato un soggetto inchinato su uno zaino, intento a controllare al suo interno e che, alla vista della volante, è scappato tentando di nascondersi tra le auto in sosta.

Immediatamente raggiunto e bloccato, dalla verifica nello zaino che portava con sé, sono stati recuperati diversi oggetti che dai successivi accertamenti sono risultati rubati da un’autovettura in sosta parcheggiata in quella stessa via e riconsegnati al legittimo proprietario.

Arrestato, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.

