Sabato 12 e domenica 13 Maggio si svolgerà a Carbonia la dodicesima edizione della fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone”. Intanto fervono i preparativi: in piazza Roma è in corso l’installazione del palco per il concerto dei Tazenda.

L’evento è organizzato dall’Associazione Consorzio Fieristico Sulcitano con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Carbonia. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il Comandante della Polizia Locale, il maggiore Andrea Usai, ha ordinato, dalle ore 5 del mattino di sabato 12 Maggio fino alle ore 2 del mattino di Lunedì 14 Maggio, la chiusura del traffico veicolare e il divieto di sosta, con rimozione, nelle seguenti strade:

• Piazza Roma e strade confluenti;

• Via Fosse Ardeatine;

• Parcheggio adiacente alla piazza Marmilla;

• Via Gramsci, nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Brigata Sassari e strade confluenti;

• Via Nuoro, nel tratto compreso tra piazza Rinascita e via Gramsci;

• Piazza Matteotti, vico Matteotti, piazza San Ponziano;

• Via San Ponziano, nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Lucania.

Inoltre, dalle ore 5 fino alle ore 14 di sabato 12 Maggio, in occasione del mercatino del sabato, è stata disposta la chiusura del traffico veicolare in via Lucania, nel tratto compreso tra la rotonda di via XVIII Dicembre e piazza Ciusa.

