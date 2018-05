I Bullet For My Valentine hanno in questi giorni annunciato le date del loro toru per promuovete l’uscita del nuovo album Gravity atteso per il 29 giugno.

la band sarà in giro per l’Europa per promuoverlo dal vivo con il tour dal titolo “Gravity” che prenderà il via in ottobre, mese in cui faranno capolino anche in Italia, e prosegue fino a novembre.

Uno solo il concerto il programma nel nostro Paese, all’Estragon di Bologna, il 31 ottobre.

In attesa di poter ascoltare l’intero album, i gallesi hanno pubblicato il video del primo singolo Over It

