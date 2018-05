Sciopero e presidio dei lavoratori marittimi, portuali e dei servizi tecnico nautici della Sardegna, nel giorno in cui Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato l’astensione dal lavoro per i casi di autoproduzione nelle operazioni portuali, affidate ai marittimi, nonostante non previste dal loro contratto, mettendo di conseguenza a rischio il posto di lavoro degli altri operatori.

Sono circa 1.500 i dipendenti portarli dell’Isola: oggi i sindacati hanno organizzato due presidi a Olbia e a Cagliari senza però effettuare blocchi ai varchi merci dei traghetti.

Nel capoluogo sardo il sit in si è svolto davanti alla sede dell’Autorità portuale. Finora non si registrano disagi per i passeggeri delle navi in transito negli scali sardi.

