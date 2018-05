Installare sistemi di sorveglianza video a tutela dei minori, degli anziani, dei disabili e minori in situazioni di disagio negli stabili adibiti ad asili nido, scuole d’infanzia e strutture socio-assistenziali.

La proposta è del consigliere regionale del Pd, Cesare Moriconi, che dopo il caso della collaboratrice scolastica di Sestu, che si è tolta la vita dopo essere stata indagata per molestie nei confronti di un’alunna, ha chiesto al presidente della commissione Sanità, Raimondo Perra (Psi), che venga esaminata la sua proposta di legge in materia di videosorveglianza degli asili altre strutture protette.

“Forse, in presenza di un sistema come questo, il caso drammatico della collaboratrice scolastica di Sestu si sarebbe potuto evitare – dichiara – una donna che ha scelto di togliersi la vita pur di non affrontare la gogna di una vicenda giudiziaria lunga e dolorosa”.

“La proposta – sostiene – è finalizzata alla tutela di minori, anziani, disabili e minori in situazioni di disagio, e costituisce un elemento di maggiore garanzia per il lavoro dei professionisti del settore e un motivo di maggiore serenità per genitori e parenti che si affidano a dette strutture”.

