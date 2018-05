Come promesso lo scorso anno, Little Steven sarà in Italia coi suoi Disciples of Soul la prossima estate per recuperare uno degli appuntamenti saltati nel 2017 e aggiungere un nuovo show. Le date da segnare in agenda sono due: martedì 17 luglio a Villa Ada a Roma e mercoledì 18 luglio al Cortona Mix Festival di Cortona (AR).

Registrato durante le tappe dello scorso anno, Soulfire Live! è un’avventura epica attraverso la storia del rock’n’roll guidata da uno dei suoi più appassionati fedeli, che dimostra la sua conoscenza approfondita, il suo talento e il suo assoluto amore per il genere in tutte le sue forme e generi. Tra i momenti salienti dell’album, i pezzi tratti dalla lunga carriera di Little Steven – inclusi classici come Standing In The Line Of Fire e I Don’t Want To Go Home – insieme ad un gran numero di cover tra le quali Groovin’ Is Easy degli Electric Flag, Blues Is My Business di Etta James e Down And Out In New York City di James Brown. In più, Soulfire Live! include le presentazioni dei brani fatte dallo stesso Steven, coi dettagli della storia di ogni brano nel suo inimitabile stile.

Soulfire Live! esce proprio mentre Little Steven and the Disciples of Soul si preparano ad imbarcarsi in un nuovo grande tour di beneficenza dedicato a TeachRock, l’iniziativa di Rock and Roll Forever Foundation che mira a portare la musica alle interno delle scuole medie e superiori in America. Ad ogni tappa del tour, TeachRock organizzerà degli workshop per educare gli insegnanti su come implementare la musica nel loro curriculum.

«Questo tour è l’esaltazione dell’insegnamento», dichiara Van Zandt. «È uno show di solidarietà nei confronti della classe lavoratrice più sottopagata e sottovalutata degli Stati Uniti».

