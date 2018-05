Ritorna sugli schermi della Rai “La Ciociara” di Marco Tutino nel nuovo allestimento del Teatro Lirico di Cagliari, in coproduzione con la San Francisco Opera (Usa).

Ispirata al celebre romanzo di Alberto Moravia portato sul grande schermo nel film di Vittorio De Sica, l’opera sarà trasmessa su Rai5 il 13 maggio alle 10.10. Era stata rappresentata al Lirico in prima esecuzione in Europa lo scorso novembre. Otto rappresentazioni che hanno registrato un grande successo di pubblico e critica. In quella occasione l’opera in due atti era stata ripresa integralmente dalle telecamere di Rai5 e, dopo le tre messe in onda dello scorso gennaio, viene diffusa nuovamente questa domenica sul canale televisivo culturale della Rai che dedica il mese di maggio proprio alla musica contemporanea, con un ciclo di appuntamenti riservati ad opere composte da autori del secondo Novecento.

Firma la regia Francesca Zambello, artista statunitense di origine italiana. La vicenda, come noto, narra la drammatica storia di Cesira e Rosetta, madre e figlia, che, scampate agli orrori del secondo conflitto mondiale, restano vittime della malvagità e violenza di un gruppo di goumier, soldati alleati marocchini in servizio nell’esercito francese.

Commenti

comments