Formaggi da gustare sorseggiando un calice di vino, un boccale di birra, ma anche distillati e cioccolato. E’ la novità della nuova edizione di Caseifici Aperti in programma domenica 13 maggio a Dolianova presso l’azienda Argiolas Formaggi che organizza l’evento. Una giornata tra laboratori del gusto, visite guidate, degustazioni, concerti, street food, musica, animazione per i più piccoli. Una serie di iniziative pensate per un pubblico di ogni età.

Saranno i sommelier della Fis Sardegna a svelare la loro rinnovata intesa fra formaggi e birre, vini e tanti altri prodotti del territorio. La novità di questa edizione sono tre nuovi laboratori con i formaggi accostati ai mieli locali e che potranno essere assaggiati assieme a distillati e cioccolato. Protagonisti degli show cooking saranno gli chef Alberto Iacoboni e Michele Cabras con il team di Una Notte da Chef e Fabrizio Fenu. Accompagneranno gli ospiti alla scoperta di nuove idee e ricette. Ma ai formaggi saranno riservati anche spazi esclusivi in collaborazione con I Cherchi e altri dedicati alla caseificazione artigianale tenuti dai mastri casari dell’azienda.

Per i più piccoli ci saranno i laboratori “A 4 Zampe” dedicati alla panificazione e alla pizza. Immancabile lo street food con le raffinate selezioni de I Cherchi, le curiose proposte della Salsamenteria con Alberto Iacoboni, Davide Bonu, le dolcezze di Fabrizio Fenu e le golose pizze di Mamo.

