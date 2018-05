Li ha sradicati uno per uno, armato di tenaglia e pinza: Cosimo Mascia, un 52enne di Senorbì già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri per il furto di 140 paletti in ferro zincati di una recinzione.

Il fatto è avvenuto intorno alle 16 a Ortacesus, in località Monte Picciu. I militari sono intervenuti in un terreno di proprietà di un allevatore di 57 anni, sorprendendo il ladro mentre caricava i paletti all’interno della propria auto.

Il 52enne è stato arrestato e ora attende il rito per direttissima previsto per i prossimi giorni.

