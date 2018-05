Ancora interventi di efficientamento e ingegnerizzazione del sistema idrico cittadino di Sassari.

Mercoledì 16 maggio diverse squadre di Abbanoa saranno a lavoro in contemporanea con interventi che riguarderanno sia il potabilizzatore di Truncu Reale sia la rete idrica di distribuzione.

Come nei precedenti cantieri, i lavori sono stati pianificati nella stessa giornata per concentrare gli orari in cui sarà necessario sospendere l’erogazione. “Si tratta – fa sapere il Gestore – di interventi necessari e non più procrastinabili, programmati anche in vista dell’imminente stagione estiva”.

In particolare il potabilizzatore è “vecchio e ormai sottodimensionato, quindi non in linea con il reale fabbisogno delle località servite”. Per Truncu Reale sono stanziati circa sei milioni di euro. Quanto al sistema idrico di Sassari, perde 22mila litri d’acqua al minuto (365 litri al secondo). Da qui l’imponente mole di investimenti che negli anni, e di recente con gli ultimi interventi, testimonia un impegno da parte del Gestore che non trova eguali in altre città della Sardegna.

