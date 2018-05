“Sono queste le cose che ti fanno ben sperare in un briciolo di empatia e umanità nelle persone”. Le parole sono di Anastasia Ania Gargano, infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, a conclusione di una storia affidata al suo profilo Facebook. “Un bellissimo gesto che mi ha spiazzato” scrive, accaduto sulla linea 3 del Ctm di Cagliari.

Cosa è accaduto. “Volevo fare tanti ma tanti complimenti all’autista del pullman linea 3 del Ctm di Cagliari – racconta Anastasia – che ieri alle 11.50 in via Dei Donoratico ha fermato il pullman perché una passeggera è stata male. Voi direte: “E quindi?”. L’autista si è fermato facendo scendere la ragazza con due suoi compaesani, l’ha fatta accomodare nella panchina della fermata e ha chiesto cortesemente a tutti i passeggeri di quella linea di prendere il successivo, perché lui dopo aver chiamato i soccorsi avrebbe aspettato con lei l’ambulanza. Così è stato”.

“C’è da aggiungere che la ragazza era straniera con due suoi connazionali – ha raccontato poi alla redazione di Cagliaripad – sul Ctm per recarsi a lavoro. L’autista ha chiesto loro di andare per non fare tardi e che si sarebbe occupato lui della ragazza”.

L’autista ha quindi fatto sdraiare sulla panchina la donna e l’ha coperta con il suo giaccone per non farle prendere freddo. “Ha aspettato fino all’arrivo dei soccorsi” conclude Anastasia. “Un bellissimo gesto che mi ha spiazzato”.

