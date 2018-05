L’ospedale “Paolo Merlo” di La Maddalena ha una nuova ambulanza. Nei giorni scorsi il mezzo è stato consegnato al presidio maddalenino, che così adegua il parco ambulanze e può garantire un servizio ottimale per il trasporto di pazienti via terra.

Il nuovo acquisto rientra nel “Piano di riqualificazione dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria a La Maddalena” approvato dall’Ats un anno fa. In attesa dell’attivazione dell’Areus e del servizio di elisoccorso, il piano approvato dal direttore Fulvio Moirano prevede per La Maddalena l’adeguamento tecnologico e del parco ambulanze.

Ats ha provveduto anche a potenziare il numero degli autisti in servizio nell’ospedale. Per l’acquisto di “Eldorado”, un Peugeot Boxer da 160 cavalli con motore turbodiesel 2000, la spesa ha sfiorato i 50mila euro. Per l’Ats si tratta di “una spesa necessaria per garantire un servizio adeguato alla domanda del territorio, nell’ottica della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale”.

