Le condizioni meteo sono migliorate ma la situazione è in continua evoluzione e un nuovo peggioramento è in arrivo. Infatti fin da domenica una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia e colpirà anche la nostra regione.

Quindi per oggi ancora bel tempo, con soltanto qualche nube in piu’ nelle aree interne con massime quasi invariate e venti deboli.

Da domani, come dicevano, in arrivo una perturbazione che porterà pioggia e temporali.

Un crollo delle temperature è previsto sulle nostre montagne e a quota 1500 metri, tra domenica notte e lunedì mattina, conseguentemente è possible una spolverata di neve sul Bruncuspina e sulle cime più alte della Sardegna.

