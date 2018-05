Resta ancora una settimana di tempo per aderire alla class action promossa contro Abbanoa da Unidos e sostenuta da Adiconsum per la vicenda dei conguagli regolatori chiesti dal gestore unico del servizio idrico per gli anni 2005-2011.

“Chi aderisce non rischia nulla, chi non aderisce non avrà altre occasioni perché l’azione di classe si può fare solo una volta e mai più”, ha spiegato il presidente regionale di Adiconsum Giorgio Vargiu in una conferenza stampa aperta al pubblico ospitata nella sala consiliare della Provincia di Oristano.

“Il termine ultimo per l’adesione è quello del 20 maggio”, hanno spiegato ancora Vargiu e la responsabile del settore idrico dell’associazione Silvia Piras, spiegando che solo chi aderisce avrà diritto all’eventuale rimborso delle fatture già pagate e all’eventuale annullamento di quelle non pagate. Vargiu ha espresso grande ottimismo per l’iniziativa ricordando che il Tribunale di Nuoro, in attesa della sentenza definitiva sulla azioni inibitoria promossa nel 2017 da Adiconsum, “ha imposto ad Abbanoa il divieto di incassare e di continuare a chiedere il pagamento dei conguagli”.

