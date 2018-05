Ubriaco guidava a zig zag nelle vie del centro a Nuoro, creando scompiglio tra i passanti e senza accorgersi di precedere un’auto dei carabinieri. Bloccato dai militari in via Manzoni, un 33enne nuorese è stato sottoposto all’alcol test che ha rilevato un tasso di alcol nel sangue di cinque volte il limite consentito.

Immediato il ritiro della patente e il fermo amministrativo del veicolo. Ora l’uomo, un libero professionista, dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza. In questi mesi i Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno intensificato i controlli nel capoluogo barbaricino.

Il mese scorso hanno controllato 2.500 veicoli e identificato 3.210 persone. Sono state elevate circa 190 contravvenzioni per infrazioni al codice della strada, hanno contestato 15 volte la guida in stato di ebbrezza mentre in 25 casi è stato contestato l’utilizzo del cellulare nel corso della guida.

