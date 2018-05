Nasce un nuovo festival: la prima edizione di Filming Italy Sardegna Festival, che si terrà dal 15 al 19 giugno Cagliari, è stata annunciata oggi al festival di Cannes. Si tratta di un progetto dedicato a cinema e televisione, ideato e prodotto da Tiziana Rocca che ne è il direttore generale, in collaborazione con Apt, l’Associazione Produttori Televisivi presieduta da Giancarlo Leone con il sostegno di Forte Village e in collaborazione con Uci Cinemas e con il patrocinio della Regione Sardegna, di Anica e de Il Consorzio Costa Smeralda.

Direttore artistico del Festival è Claudio Masenza. Cinque giorni che vedranno protagonisti personaggi nazionali e internazionali che incontreranno il pubblico, anteprime, workshop, seminari e la consegna di due premi importanti. Prima volta infatti anche per il premio Nanni Loy, ideato da Antonello Sarno, che andrà a Gabriele Muccino e un’anteprima del premio Kineo, in attesa della cerimonia che si terrà al prossimo Festival del Cinema di Venezia. A Cannes annunciati da Tiziana Rocca i primi nomi internazionali quali Bella Thorne e Josh Harnett che incontreranno fan e appassionati.

Ha detto Tiziana Rocca: “Abbiamo deciso di invitare personaggi nazionali e internazionali che nel proprio percorso artistico si siano misurati con il cinema e la televisione e con le nuove realtà rappresentate dai social”. Spazio anche alle serie, che come sottolinea il direttore Masenza “stanno guadagnando una dignità e un rispetto che in passato erano loro negati”. Un panel organizzato da Apt in collaborazione con la Direzione Generale Cinema farà il punto su linee di tendenza, produzione, fruizione e rapporti.

