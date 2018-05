“Do you Remembrandt”, è il titolo del progetto culturale del Comune di Arzachena che celebra il grande maestro olandese Rembrandt con l’esposizione di 28 incisioni originali da lui realizzate tra il 1631 e il 1665. La mostra, inaugurata oggi, è in programma dal 12 maggio al 12 giugno 2018 alla Promenade du Port a Porto Cervo con ingresso gratuito. L’iniziativa è curata dalla delegata alla Cultura, Valentina Geromino, e realizzata in collaborazione con il Magmma museum di Villacidro diretto da Walter Marchionni.

Il progetto Do you Remembrandt è stato sviluppato nel tentativo di riunire un gruppo di allievi virtuali del maestro che, in una sorta di cenacolo conviviale, lo rievocano con un ritratto. Oltre all’esposizione principale, il progetto include, infatti, una mostra collettiva di 24 artisti contemporanei che reinterpretano il maestro olandese nel suo autoritratto, un corso di disegno di nudo dal vivo tenuto dal maestro Mazzoli e una performance dal vivo del maestro Andrea Ciresola.

Compongono il progetto anche una Master Class” di disegno e pittura e la realizzazione dal vivo del maestro Francesco Stile di un’opera con tecnica a olio. “Rembrandt, artista centrale nella storia dell’arte, è uno dei massimi esponenti della tecnica incisoria con la quale ha tradotto, come nessun altro, il dramma dell’esistenza. Soggetto della sua intera ricerca figurativa è la complessità dell’animo umano – spiega Marchionni -. Questa esposizione, insieme a master class e performance dal vivo, è sicuramente un appuntamento da non perdere a Porto Cervo”.

“Eventi di tale portata ampliano, qualificano e differenziano l’offerta di attrazioni del nostro territorio, rafforzando il binomio arte-turismo che si affianca alle bellezze paesaggistiche e al patrimonio storico locale, fungendo da volano per la crescita economica e culturale individuale e della collettività” ha detto Geromino.

