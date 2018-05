Approvati dalla Giunta comunale di Cagliari, su proposta dell’assessora della Mobilità Luisa Anna Marras, i progetti preliminari di due dei cinque corridoi ciclabili previsti dal Piano Operativo Nazionale-Città Metropolitane 2014-20120 per la mobilità urbana sostenibile. Per il corridoio 5 (Poetto-Sant’Elia) è prevista la realizzazione della direttrice che, dall’incrocio fra via Tramontana con viale La Palma, costeggiando il Quartiere del Sole, arriva in via dei Tritoni per immettersi poi nel viale Poetto: in questo caso l’attraversamento sarà garantito da un nuovo impianto semaforico.

All’interno dello stesso progetto sarà realizzata la pista ciclabile lungo il viale Calamosca, con l’istituzione di un’apposita “zona 30”, e il collegamento del viale Calamosca con il viale Poetto e la zona parcheggi di Marina Piccola, attraverso il collegamento sterrato che ricade in aree demaniali. Prevista anche l’introduzione di dissuasori e cordoli a protezione della pista ciclabile. Sarà anche il rifatta la pavimentazione stradale nei tratti oggetto dell’intervento, realizzata una pavimentazione in terra stabilizzata nei tratti di pista che interessano le zone a maggiore valenza ambientale e paesaggistica (tratta che costeggia il quartiere del Sole e tratta di collegamento fra il viale Calamosca ed il piazzale di Marina Piccola).

Ci sarà anche un nuovo impianto di illuminazione pubblica nel tratto che costeggia il Quartiere del Sole e in quello di collegamento tra il viale Calamosca e il piazzale di Marina Piccola. Per il Corridoio 4 (Monte Mixi) saranno realizzate la direttrice piazza Repubblica-rotatoria Amsicora lungo la via Pessina (con l’istituzione di un “zona “30”) e la via della Pineta, la direttrice rotatoria via Is Guadazzonis-rotatoria Amsicora attraverso via Fleming e via dei Salinieri, l’attraversamento del canale di San Bartolomeo con la direttrice via Moragni-via Rockfeller-via dello Sport-via Vespucci e la direttrice del canale di San Bartolomeo lungo la via La Palma fino all’incrocio con la via Tramontana. Previsto anche il completamento di alcune tratte nella via San Barolomeo.

Commenti

comments