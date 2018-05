Saranno oltre 600 i tifosi del Cagliari allo stadio Franchi di Firenze per la partita più importante del campionato della Serie A.

“Forza Casteddu, vinci per noi e per l’orgoglio della città” è il leitmotiv dei tifosi in queste ore, consci che contro la Fiorentina ci voglia un’impresa. E allora i rossoblu proveranno a a cercare, oggi alle ore 15, i punti che diano morale e tranquillità.

Tifosi. “Dobbiamo tenerci stretta quella serie A che il popolo rossoblu merita. Mancano 180 minuti alla fine del campionato, 180 minuti di speranza. Noi cagliaritani non molliamo e voi in campo dovete fare lo stesso” è l’appello sulla pagina ‘Siamo Cagliaritani e siamo fieri’, che auspicano grinta e orgoglio fino all’ultimo minuto.

“Il settore ospiti si colorerà di Rossoblu – promettono – un esodo di massa verso Firenze per far capire che noi ci crediamo. Ci piace pensare poi che da là su Davide Astori ci darà quella spintina per compiere l’impresa”.

