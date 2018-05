L’ok condiviso di M5S e Lega è arrivato, nel corso della giornata di ieri a 15 dei 19 punti della bozza del contratto di governo. E’ quanto si apprende da fonti che seguono la trattativa a pochi minuti dall’inizio del secondo round del tavolo convocato al Pirellone. I punti, tuttavia, potrebbero probabilmente subire un incremento nella giornata di oggi. Potrebbero essere aggiunti, si apprende dalle stesse fonti, ad esempio il tema del tagli agli sprechi della politica e della spending review o un punto ad hoc sulla meritocrazia. L’obiettivo, almeno per quanto riguarda il contratto, è finire nel pomeriggio.

Lo si potrà chiamare, forse, il governo del Pirellone. Lontano da Roma Luigi Di Maio e Matteo Salvini smussano le distanze e iniziano a mettere nero su bianco il “contratto per il Governo del cambiamento”. Il passo da qui alla chiusura dell’accordo è più agevole, anche se l’intesa sul programma non è totale. Oggi, in un round che si preannuncia decisivo, tutti i 20 e più punti del contratto dovranno avere la vidimazione dei due partiti. Perché il tempo stringe e sia M5S sia la Lega non vogliono rischiare nel chiedere altro tempo al Colle.

“C’è sostanzialmente un accordo sui punti chiave”, dice Matteo Salvini mentre è in corso al Pirellone il vertice con il capo politico M5s Luigi Di Maio con il quale, fa sapere, “abbiamo parlato di temi e non di nomi. “Rispetto ad altre ipotesi di governo – ha detto ancora – che vengono da Marte e di ministri se c’è accordo sui punti fondamentali è meglio un governo che si impegni sulla base di un programma”.”. “Il lavoro è molto proficuo. Credo si chiuderà domani”, ha detto il deputato del Carroccio Claudio Borghi lasciando per impegni personali l’incontro. “La trattativa – ha detto di Maio arrivando all’incontro – come vedete va avanti e mi riferiscono che sta andando molto bene”. A chi gli chiede se la riabilitazione di Silvio Berlusconi possa avere qualche influenza Di Maio replica: “assolutamente no”.

