Dopo il grande successo della prima edizione 2017, Chef Awards gli Oscar della Ristorazione Italiana approdano al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Un evento che vedrà nuovamente protagonista il web come giudice. Un appuntamento dedicato al meglio della ristorazione italiana e punto di incontro degli esponenti delle più importanti aziende di settore, insieme ai veri protagonisti della serata: i 100 Best Chef.

Quest’anno Chef Awards amplia i propri criteri di selezione mettendo a confronto 206.353 ristoranti online, 18.178.349 Recensioni per una selezionate finale di 1070 ristoranti con la migliore web reputation per un totale di 470 ristoranti in più rispetto lo scorso anno. L’obiettivo del progetto è dare importanza ai ristoranti italiani, alla loro cucina, alla loro storia e cultura, basandosi sul parere delle persone che hanno avuto modo di conoscerla e testarla di persona.

I riconoscimenti degli Chef Awards saranno assegnati sulla base di una classifica nazionale oggettiva di web reputation. Le categorie di premiazione per la seconda edizione oltre ai 100 Best Chef, riguarderanno i tre ambasciatori selezionati dal progetto Italian Tour suddivisi per Nord, Centro e Sud, l’ambasciatore Italiano all’estero, i 12 Best Chef premiati per categoria e i due Special Awards.

