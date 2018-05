“Nel tuo ricordo, che mai si spegnerà. #DA13”. Fiorentina e Cagliari ricordano Davide Astori prima di incominciare il match.

Fiorentina (4-3-2-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Eysseric; Simeone.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Faragò, Ceppitelli, Pisacane, Lykogiannīs; Deiola, Barella, Padoin, Ionita; Farias, Pavoletti.

Primo tempo: 0-1

Nelle fasi iniziali dell’incontro i ritmi sono molto alti con i sardi a tentare l’offensiva subito con Padoin e i viola a rispondere immediatamente dopo con Veretout, sebbene entrambe le conclusioni finiscano fuori dallo specchio della porta.

Giunti alla mezz’ora del primo tempo, il punteggio tra Fiorentina e Cagliari è ancora di 0 a 0. I toscani giocano bene e danno filo da torcere ai rossoblu, nonostante non riescano a spezzare l’equilibrio e il loro portiere Sportiello appaia incerto in un paio di situazioni. I giocatori del Cagliari si rendono inoltre pericolosi al 23′ con la conclusione di Faragò, larga di un soffio a lato del palo.

Nonostante l’ottima partenza dei viola, sono i rossoblu a passare in vantaggio nel finale di frazione per merito del colpo di testa di Pavoletti al 37′, su assist di Lykogiannis, quest’ultimo vicino poi anche al raddoppio.

I festeggiamenti del gol:

Secondo Tempo:

Nelle prime battute del secondo tempo, iniziato con Falcinelli al posto di Eysseric tra i padroni di casa, sono nuovamente gli ospiti a rendersi pericolosi sfiorando il raddoppio al 49′ con Farias, il cui colpo di testa impatta contro la traversa della porta avversaria.

Quando mancano pochi minuti alla fine del tempo regolamentare i problemi dei viola proseguono e, sebbene si facciano vedere in avanti con il subentrato Falcinelli e Milenkovic, rischiano grosso sugli spunti rossoblu da parte di Padoin e Farias, già protagonisti in precedenza. Nel recupero, di 6 minuti, fallo di Veretout che falcia Joao Pedro: tensione tra i giocatori e sfilza di gialli, espulsione per Veretout. Ma il Cagliari non rischia: finisce 0-1 per i rossoblu.

Commenti

comments