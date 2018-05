Alt, polizia municipale. Ma niente richiesta di libretto e patente: accanto ai vigili ci saranno dei rilevatori per fare qualche domanda agli automobilisti sulle loro abitudini di viaggio. Interviste al volo per capire come si muove e come può essere migliorato il traffico a Cagliari.

Entra nel vivo, con il coinvolgimento dei residenti o di chi frequenta la città per studio, lavoro o svago, la redazione del piano urbano della mobilità sostenibile del comune di Cagliari. Interviste ai cagliaritani o a chi si muove in città per capire se si sposta a piedi, in bici, in pullman o con l’auto privata. La campagna di indagine durerà due mesi. Obiettivo: fornire le soluzioni più adatte alle necessità degli spostamenti urbani tenendo presente soprattutto vivibilità e qualità ambientale. “I piani non servono per cristallizzare gli scenari – ha spiegato il sindaco Massimo Zedda – ma per aggiornarli e renderci pronti a interventi che possono essere effettuati già dalle prossime settimane e dai prossimi mesi”.

La direzione è chiara: miglioramento del servizio pubblico, incremento della ciclabilità, razionalizzazione per l’accesso al centro. L’analisi partirà dai questionari, anche online, ma continuerà anche con una rilevazione di passaggi dei veicoli e le interviste ai conducenti di auto private. Ai raggi X la sosta con il rilievo dell’offerta e della domanda in sette zone molto frequentate. Sarà tenuta sott’occhio anche la mobilità turistica con interviste in porto ai croceristi in arrivo e in partenza. Saranno anche intervistati gli utenti dei bus cittadini. “Chiediamo aiuto e collaborazione – ha detto l’assessora del Traffico Luisa Anna Marras – sarà importante sentire il parere dei cittadini per capire quali sono le loro priorità. Sarà importante anche l’integrazione con la città metropolitana”. Da domani saranno effettuate le interviste ad automobili e conducenti di veicoli commerciali che passano per viale La Playa e per viale 11 Settembre: i rilevatori saranno affiancati da una pattuglia della Municipale e le auto saranno fermate, per pochissimi minuti, in uno spazio riconoscibile.

