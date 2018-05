Momenti di paura durante la notte a Osilo per l’incendio di due automobili che si è propagato a due palazzine, costringendo gli abitanti a scappare dalle finestre sul retro.

È successo in via La Marmora, dove un’utilitaria parcheggiata per strada si è incendiata, pare per un corto circuito: il fuoco ha raggiunto un’altra auto posteggiata accanto, e le fiamme si sono sollevate altissime investendo due palazzine all’interno delle quali dormivano una coppia di anziani e un imprenditore romeno con la sua famiglia. Gli abitanti delle due case sono dovuti scappare dalle porte e dalle finestre che danno su un altro lato degli edifici, perché a causa dell’incendio era impossibile uscire dai portoncini principali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco arrivati da Sassari, che hanno spento a fatica le fiamme. Nessuno è rimasto ferito, e sulla base dei primi rilievi parrebbe che l’incendio non sia di origine dolosa.

