Brutta sorpresa ieri sera per i quasi 180 passeggeri del volo Air Italy in partenza dall’aeroporto Olbia Costa Smeralda per Roma Fiumicino.

L’aereo sarebbe dovuto decollare alle 19.55, ma per un problema tecnico – sembra l’accensione di una spia del portellone – il mezzo ha preso il volo solo alle 23.30 per atterrare a Fiumicino a mezzanotte e venti. Notevoli i disagi subiti dai passeggeri che hanno dovuto attendere tre ore e mezzo prima di partire nonostante l’impegno del personale della compagnia aerea e dello scalo gallurese per risolvere in tempi brevi il problema.

