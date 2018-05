Claudio Borghi ritorna in Sardegna e dà inizio alla campagna elettorale di Lega e Psd’Az per le regionali del 2019. Il deputato e responsabile economico del partito di Matteo Salvini sarà a Olbia giovedì 17, accompagnato dal senatore Alberto Bagnai, per partecipare al convegno in programma alle 20 nella sala conferenze del Blue Marine in via Capo Verde.

“A loro – spiega all’ANSA il coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili – chiederò di seguire tutta la parte economica che riguarda l’Isola, proprio in vista delle elezioni che si terranno il prossimo anno”.

Una campagna “nel senso buono del termine, cioè dello stare tra la gente”, sottolinea l’esponente del Carroccio, e nel segno dell’alleanza con il Psd’Az che ha contraddistinto la corsa per le politiche. Giovedì scorso Zoffili, assieme al segretario e senatore del Psd’Az, Christian Solinas, e al deputato Guido De Martini, era ad Assemini per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Antonio Scano.

