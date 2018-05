L’Università di Sassari ha conferito questa mattina la laurea honoris causa in Medicina veterinaria a Faouzi Kechrid, il veterinario tunisino con oltre 37 anni di esperienza nel campo della salute pubblica e con un curriculum enciclopedico. Kechrid, massimo conoscitore di politiche sanitarie a livello internazionale, è stato presidente dell’associazione mondiale dei veterinari dal 2011 al 2017, general manager della FAO in nord Africa e rappresentante della FAO in Tunisia dal 2007 al 2009.

Attualmente è presidente dell’Associazione veterinari africani e dell’Associazione veterinari euro-araba. È stato coinvolto nelle verifiche sull’influenza aviaria e le patologie veterinarie transfrontaliere in Medio oriente e nord Africa. Il prestigioso titolo accademico gli è stato consegnato questa mattina nell’aula magna dell’Ateneo sassarese dal rettore, Massimo Carpinelli.

Per l’occasione Faouzi Kechrid ha tenuto la lectio magistralis “La governance veterinaria globale e il ruolo dei veterinari nella medicina pubblica”, con cui ha sottolineato il peso della globalizzazione nella circolazione di merci e persone come vettori per agenti patogeni, in grado potenzialmente di colonizzare tutto il pianeta.

