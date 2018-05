Quattrocentoventi atleti a Cagliari impegnati nel prossimo weekend per le finali nazionali di ginnastica ritmica. L’appuntamento, organizzato dall’Msp, Movimento sportivo popolare, è al PalaPirastu di via Rockefeller dal 18 al 20 maggio. Sul parquet per gli esercizi con nastro, fune, palla e cerchio ginnasti dagli otto ai diciotto anni. Con un’importante novità: la partecipazione anche di atleti maschi.

“Per poter essere considerata sport olimpico – ha detto la responsabile Nazionale Msp Italia, Maria Francesca Fiorellini Bernardis oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione della manifestazione – la disciplina deve essere praticata anche da atleti maschi. Speriamo che nel 2019 anche la ginnastica ritmica possa essere considerato sport olimpico a tutti gli effetti”. In gara 22 società provenienti da tutta Italia. Con una foltissima rappresentanza di ginnasti sardi: saranno circa centocinquanta.

“Tre giornate di sport e grandiose esibizioni – ha detto l’assessore comunale allo Sport, Yuri Marcialis – che daranno grande risalto a questa disciplina. Con la speranza che possa diventare anche l’occasione per divertirsi e girare Cagliari in uno dei periodi che meglio si presta a scoprire il vero volto della città”. Una disciplina in crescita. Il presidente regionale Msp Alberto Borsetti ha sottolineato che in Sardegna ci sono diciotto società affiliate.

