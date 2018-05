Due anni fa, l’1 giugno 2016, era crollato il solaio. Ma ora il comune di Carbonia vuole restituire alla città la scuola secondaria di primo grado Sebastiano Satta di via della Vittoria: partita una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento. Nel dettaglio, sono previsti interventi di consolidamento sui solai, unitamente alla posa in opera di sistemi antisfondellamento e di copertura.

“Il nostro obiettivo – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gian Luca Lai – è quello di restituire questa storica scuola cittadina ai suoi studenti ed insegnanti, venendo nel contempo incontro alle esigenze dei genitori dei ragazzi che, da diverso da tempo, chiedono che i propri figli possano tornare a frequentare le lezioni nella scuola di via della Vittoria nella quale si sono iscritti”.

Un intervento, come ricorda l’assessore alla Pubblica istruzione Valerio Piria, che dovrebbe metter fine a disagi e trasferimenti delle ultime due annate scolastiche. Il progetto definitivo delle opere di messa in sicurezza dell’edificio scolastico è stato approvato dalla Giunta lo scorso aprile. E ora è iniziato il conto alla rovescia: alla fase di negoziazione saranno invitati tutti gli operatori economici che presenteranno istanza di manifestazione di interesse entro il prossimo 28 maggio.

