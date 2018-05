Alla festa di San Simplicio piovono multe salate sui pescatori e commercianti di pesce di Olbia. Due pescatori sono stati sanzionati con 4mila euro ciascuno dalla Capitaneria di porto, che sabato li ha bloccati con 30 chili di cozze appena pescate a Cala Saccaia, in una zona non certificata sotto il profilo della salubrità delle acque.

I mitili sono stati sequestrati e rigettati in mare, nel rispetto delle norme che prevedono comunque la stabulazione e rigidi controlli sanitari per le cozze, prima che queste possano essere messe in commercio.

Nell’ambito dei normali controlli disposti dal direttore marittimo, il capitano di vascello Maurizio Trogu, i militari della Guardia costiera, sempre sabato, hanno controllato anche gli stand della “Sagra della Cozza” organizzata in occasione dei festeggiamenti del santo patrono di Olbia.

Non tutti i commercianti sono risultati in regola con le norme sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti in vendita: un esercente esterno al comitato organizzatore è stato multato per 7mila euro per 30 chili di pesce privo della documentazione necessaria e per intralcio all’attività di controllo della pesca.

