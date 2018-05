La Procura di Lanusei ha ufficialmente aperto l’inchiesta sulla violenza sessuale denunciata ai carabinieri di Cardedu, comune costiero dell’Ogliastra, da una turista inglese di 25 anni, arrivata in paese per una vacanza. I militari della compagnia di Jerzu hanno infatti completato gli accertamenti e trasmesso il fascicolo ai magistrati inquirenti.

Secondo il racconto della ragazza, che nel frattempo è rientrata in patria con l’aiuto del Consolato britannico in Italia, la violenza si sarebbe consumata in auto e il principale sospettato risulta essere un giovane del posto, già individuato dai carabinieri grazie all’identikit della vittima. Sul nome e i provvedimenti emessi a suo carico vige, però, il più stretto riserbo.

La turista sarebbe stata avvicinata all’uscita di un bar, dove aveva trascorso la serata, e convinta a salire in macchina, forse con la scusa di un passaggio a casa. Non è ancora chiaro se i due si fossero già conosciuti all’interno del locale. Quello che è certo, è che la giovane inglese, ancora sconvolta e sotto choc, si è presentata qualche ora dopo in caserma per denunciare di essere stata violentata.

