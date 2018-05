Ha perso il controllo della moto che è finita contro lo spartitraffico del ponte della Scafa, a Cagliari, e lei è stata catapultata in acqua. Una ragazza è stata trasportata con codice rosso all’ospedale Marino: nell’impatto ha perso una gamba e ha riportato diverse fratture.

La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita e al momento non si conoscono nemmeno le generalità della ferita: sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale di Cagliari. La giovane, per cause da accertare, ha perso il controllo della moto che dopo una sbandata è finita contro le barriere che delimitano la strada.

A causa del violento impatto, è stata sbalzata dalla due ruote, finendo in acqua. Alcuni automobilisti hanno assistito alla scena e hanno chiamato i soccorsi. Sono così arrivate le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i vigili urbani. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti.

Commenti

comments