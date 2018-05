Un elicottero HH-212 dell’80mo Centro Sar dell’Aeronautica Militare di stanza a Decimomannu (Ca) è intervenuto nel pomeriggio per recuperare d’urgenza un marinaio siciliano colpito da infarto a bordo di un peschereccio in navigazione a circa sessanta miglia a sud di Cagliari.

La missione, richiesta dal 13° Maritime Rescue Sub Center di Cagliari al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), si è resa necessaria viste le critiche condizioni di salute dell’uomo, un trentenne membro dell’equipaggio dell’imbarcazione.

L’elicottero dell’80° Centro Sar (Search and Rescue), uno degli assetti dell’Aeronautica Militare operativo h24 sul territorio nazionale per attività di ricerca e soccorso, pochi minuti dopo l’attivazione, era sulla verticale del peschereccio per il recupero dell’infartuato.

L’intervento, nonostante le avverse condizioni di vento e mare forte, è stato condotto in tempi brevissimi dai militari aero-soccorritori grazie al verricello sul peschereccio. L’uomo è stato trasportato all’Ospedale Brotzu di Cagliari.

