Al Museo Archeologico Ferruccio Barreca di Sant’Antioco torna l’appuntamento con la “Notte dei Musei”, per una grande serata di arte, cultura e bellezza. Sabato 19 maggio, il Mab festeggia la quattordicesima edizione dell’evento europeo della Nuit européenne des musées 2018. A partire dalle 20.00, gli spazi espositivi di via Sabatino Moscati saranno teatro d’ispirazione per gli studenti del Liceo artistico Emilio Lussu di Sant’Antioco, che si cimenteranno in una estemporanea d’arte nelle sale museali, immersi nelle testimonianze del passato. La serata sarà accompagnata dalle note del duo acustico “Moody Freak”. L’accesso al museo nelle ore notturne, dalle 20.00 alle 0.00, sarà gratuito.

La Notte europea dei Musei è un’iniziativa posta sotto il patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Unesco e dell’ICOM, ed è organizzata per contribuire ad apprezzare l’importanza, la ricchezza e la bellezza del nostro patrimonio storico e artistico.

