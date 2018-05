Rapina ad un corriere espresso ieri serata lungo SS 125 al km 100 all’altezza cavalcavia bivio per a Bari Sardo (Nu). L’autista della ‘Bartolini’ è stato costretto da due malviventi a volto coperto a fermarsi ed a scendere dal suo Fiat Ducato.

I due banditi, che non sarebbero stati armati, si sono poi allontanati con il furgone. L’immediata denuncia ha permesso di attivare le ricerche da parte dei Carabinieri di Bari Sardo e Tortolì, che hanno trovato il mezzo sulla SS 390 in località Pirarba tra i paesi di Loceri e di Bari Sardo.

I malviventi hanno rubato circa 1500 euro in banconote e assegni in corso di quantificazione, somme relative alle consegne effettuate dal corriere. La vittima non ha riportato ferite. Sono in corso le indagini dei militari della Stazione di Bari Sardo.

