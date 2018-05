“L’occasione è di quelle importanti, sul piano umano e sociale: contribuire al trasporto delle persone, rendendo i loro spostamenti più semplici”. Con queste parole il Sindaco di Sestu Paola Secci ha partecipato domenica scorsa, in Piazza Salvo D’acquisto, all’inaugurazione e la benedizione di un Fiat Doblò attrezzato che ogni giorno trasporterà anziani e persone con ridotte capacità motorie.

“Questo mezzo speciale – ha detto la prima cittadina – è il risultato dell’impegno di tante aziende che credono nei valori della responsabilità sociale e del sostegno ai più deboli”.

L’amministrazione ha creduto in questo progetto e oggi anche Sestu ha un veicolo a disposizione dei cittadini con mobilità ridotta. “Un ringraziamento particolare va – conclude la sindaca – all’associazione SOS Onlus che lo gestirà per quattro anni, ai numerosi imprenditori e commercianti che hanno sponsorizzato il progetto e a PMG Italia per il supporto e la gestione del progetto”.

