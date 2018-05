“Nella tragedia di questa nuova guerra dei cento anni, un titolo di giornale ingannevole e tendenzioso è solo un piccolo ingranaggio, una nota a margine”. Lo ha scritto in un post sul suo profilo Facebook Pino Cabras, deputato sardo del Movimento 5 Stelle. Cabras, che pubblica la foto di un articolo del Corriere Della Sera dal titolo “La rabbia di Hamas contro Usa e Israele. A Gaza 55 morti”, sostiene che “invece anch’esso spiega bene perché si fatica a trovare la pace: troppi operatori dell’informazione occidentale scelgono deliberatamente il punto di vista delle classi dirigenti israeliane e silenziano ogni altra narrazione”.

Titolare in questo modo, secondo il deputato M5s, “sembra voler far depositare nell’inconscio dei lettori l’idea che la strage sia stata causata da Hamas e non dalle forze armate israeliane. Così come è fuorviante scrivere genericamente “scontri” nell’occhiello. I manifestanti palestinesi di quella grande prigione a cielo aperto che chiamiamo Striscia di Gaza sono stati massacrati a sangue freddo da cecchini e da soldati incaricati di dare una risposta durissima e ottusa a una rivolta che non potrà mai avere soluzioni militari”.

“Intanto – conclude Cabras – dovremo combattere per un’informazione più equilibrata”.

