Uno due tre via… E anche Beppe Grillo e il Movimento cinque stelle diventano sponsor dell’operazione di marketing del Qatar. Un’operazione d’immagine per ripulire l’immagine di uno stato “canaglia” che ha investito milioni di euro per esportare l’ideologia wahabita e per favorire la creazione dell’Isis.

Nella serata di ieri nel blog di Beppe Grillo è stato pubblicato un articolo a firma Camillo Ricordi e Marco Songini che elogia gli investimenti del Qatar nella sanità sarda, evidenziando l’importante strategica per l’Italia del Qatar. Insomma un’analisi politica di accreditamento verso quei poteri forti internazionali che hanno favorito la destabilizzazione mediorientale. Una strategia “politicamente corretta” come le parole di Di Maio su Nato e Unione Europea, un gioco al ribasso finalizzato a stravolgere anni di battaglie sulla barricata opposta.

Per non parlare del disastro della sanità pubblica e degli investimenti pubblici che serviranno per fare bello il Qatar, ma cosa ancora più strana è il silenzio di Parlamentari, militanti e simpatizzanti che in questi anni si sono opposti al progetto “Mater Olbia”.

Bene, ora lo sappiamo da che parte sta il Movimento cinque stelle rispetto alla sanità sarda e sappiamo anche che Centrodestra, Centrosinistra e Cinque stelle sono la stessa medaglia quando si parla di popolo sovrano.

