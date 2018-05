Slitta al 9 ottobre l’avvio del processo contro l’ex sindaco di Borore Salvatore Ghisu, l’ex presidente del Consorzio industriale di Nuoro Michele Corda e altri 11 imputati per i fatti dell’inchiesta di “Sindacopoli” bis.

L’udienza in calendario per oggi, davanti ai giudici del Tribunale di Oristano, è saltata per un difetto di notifica rilevato in via preliminare dalla difesa di uno degli imputati. I 13 imputati devono rispondere a vario titolo per i reati di peculato, falso materiale, falso ideologico e turbativa del procedimento di scelta del contraente contestati a conclusione di una complessa indagine che aveva permesso di rivelare un giro di appalti truccati e mazzette in mezza Sardegna.

Commenti

comments