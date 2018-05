La sede Inps di Carbonia non chiuderà. A fugare ogni sospetto ci ha pensato il direttore dell’Istituto nazionale previdenza sociale Tito Boeri con una lettera alla sindaca Paola Massidda. Anzi dal numero uno dell’Inps arriva addirittura la garanzia di un potenziamento: bisognerà solo attendere l’esito dell’ultimo concorso. Nella lettera Boeri ha tracciato la storia della presenza dell’istituto in città ricordando la trasformazione – nel 2016- dell’agenzia territoriale di Giba in punto Inps.

Con la conseguente nuova denominazione dell’agenzia diventata Carbonia-Giba. “Ad oggi- spiega Boeri – l’agenzia territoriale, che presenta cinque unità di personale, compreso il responsabile di struttura, e un bacino di oltre sessantamila persone, non è in predicato di subire ulteriori trasformazioni e tantomeno provvedimenti tendenti alla sua soppressione”. Anzi, ha ricordato Boeri, proprio Carbonia ha usufruito recentemente di uno dei tre “rinforzi” di personale destinati alla Sardegna. Ulteriori azioni sono state annunciate da Boeri in collaborazione con la direzione provinciale di Cagliari e con l’agenzia complessa di Iglesias soprattutto sulle prestazioni assistenziali e sul sostegno al reddito.

“Appare evidente – ricorda Boeri – come questo istituto abbia costantemente rivolto la dovuta attenzione alle esigenze e alle problematiche dell’agenzia territoriale di Carbonia-Giba, pienamente consapevole della particolare complessità socio-economica del Sulcis. E in tal senso si intende dare ogni rassicurazione sul mantenimento e potenziamento dell’agenzia”.

