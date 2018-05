Tutto è pronto a Sassari per la 69ma edizione della Cavalcata sarda, che domenica sfilerà per le vie della città con 65 gruppi folk, 2.500 figuranti e 270 cavalieri che arriveranno da tutta la Sardegna. Ad aprire il corteo saranno i motociclisti della Polizia municipale seguiti dalle bande musicali e dal gruppo dei Carabinieri a cavallo in alta uniforme, il gonfalone della Città di Sassari, il Gremio dei Massai e la banda musicale della Brigata Sassari.

Poi, tutti i gruppi folk che sfileranno per quasi due chilometri, partendo alle 9 da corso Francesco Cossiga, di fronte alla chiesa di San Giuseppe. Il corteo proseguirà per via Asproni, via Roma, piazza d’Italia, portici Bargone e Crispo, via Cagliari, via Brigata Sassari, emiciclo Garibaldi, viale Italia, per terminare in viale Mancini all’angolo con viale Berlinguer. Il primo pomeriggio sarà dedicato allo spettacolo delle pariglie dei cavalieri, che si svolgerà all’ippodromo Pinna con la partecipazione di nove gruppi. Numerose le manifestazioni che faranno da corollario alla Cavalcata.

Si inizierà giovedì 17 maggio con la rassegna dei canti e delle danze tradizionali della Sardegna a cura dell’Associazione Folk Sardegna. Poi il 18 maggio alle ore 18 ritornerà l’atteso appuntamento a Monte d’Accoddi con “Voci e suoni tra miti e riti”, presentata da Giuliano Marongiu. Sabato 19 e domenica 20 dalle 19 sul palco allestito in piazza d’Italia i gruppi folkloristici isolani proporranno un vasto repertorio musicale e coreografico.

