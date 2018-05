Altre sei persone – tra medici e infermieri – sono state licenziate per assenteismo al Poliambulatorio di Sorso (Sassari). L’Ufficio procedimenti disciplinari dell’Ats ha concluso oggi la seconda fase di indagini avviata all’indomani dell’inchiesta della Procura di Sassari contro undici dipendenti accusati di essersi assentati senza giustificazione dal posto di lavoro, attestando la propria presenza con il badge personale.

Facendo seguito ai primi quattro licenziamenti decretati la scorsa settimana, l’Azienda tutela della salute della Sardegna ha deciso di procedere con altre sei lettere di licenziamento, mentre un caso è stato archiviato.

L’indagine, nata nel novembre del 2017 per verificare lo standard nell’offerta sanitaria pubblica, si è protratta per alcuni mesi e ha consentito agli investigatori di far emergere quella che hanno definito “una notevole disinvoltura nell’assentarsi dal posto di lavoro, senza alcuna giustificazione, da parte di alcuni dipendenti del Poliambulatorio”. In alcuni casi i carabinieri del Nas hanno accertato l’uso di autovetture di servizio per finalità estranee a quelle di lavoro.

